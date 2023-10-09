Поразка «Зелених»: у Люксембурзі вперше за 10 років може змінитися прем'єр-міністр

Урядова коаліція Люксембургу під керівництвом Беттеля розвалюється через поразку «Зелених» на напружених виборах.

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Під час напружених парламентських виборів трипартійна коаліція на чолі з ліберальним прем’єр-міністром Ксав’є Беттелем розпадається через погані результати партії «Зелених». Майже повні результати були відомі ввечері в неділю, – повідомляє АР.

За висновками прогнозів, ліберальна партія DP, якою керує Беттель, збільшила свою представництво з 12 до 14 місць у 60-місцевій палаті. Соціалістична партія LSAP зберегла свої 10 місць. Зелені, натомість, зазнають втрат, скоротившись з 9 до 5 місць, що підозрює, що коаліція не матиме достатньо місць для продовження роботи в уряді протягом наступних 5 років.

Християнсько-демократична партія CSV залишається найбільшою партією з 21 місцем і може стати ключовим гравцем у формуванні наступного уряду.

Десять років тому Ксав'є Беттель взяв на себе посаду прем'єр-міністра, змінивши Жан-Клода Юнкера, християнського демократа, який на той час був найдовшим обраним лідером Європи. Партія християнських демократів CSV була на довгому часу на долоніці впродовж останніх 10 років, незважаючи на те, що вона була найбільшою партією. На минулих виборах коаліція, якою керує Беттель, контролювала 31 з 60 місць у парламенті Люксембургу.

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