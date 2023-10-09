Українцям варто готуватися до заморозків: прогноз синоптиків

В Україні погіршаться погодні умови, зокрема прийдуть дощі, а місцями очікуються заморозки.

Синоптики в Україні на понеділок, 9 жовтня, обіцяють переважно суху погоду, хоча в деяких областях очікуються невеликі дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, невеликі опади накриють захід України, зокрема Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську область.

Вітер переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 м/с.

Прогнозовані температурні показники:

На півночі: вдень +7 до +10 градусів, вночі +3 до +5 градусів.

На заході: вдень +7 до +10 градусів, вночі +3 до +5 градусів.

На сході: вдень +6 до +12 градусів, вночі +3 до +6 градусів.

У центрі: вдень +7 до +13 градусів, вночі +3 до +8 градусів.

На півдні: вдень +12 до +15 градусів, вночі +5 до +7 градусів.

Синоптики також попереджають про можливі нічні заморозки у деяких областях, де температура може спускатися до нуля.

У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність, але без опадів. Проте шквали вітру можуть сягати 17-22 м/с. Показники термометрів у столиці складатимуть вдень +8 до +10 градусів, а вночі +4 до +6 градусів.

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