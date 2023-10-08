Вже є більше 100 звернень про допомогу від українців в Ізраїлі, — Зеленський

Глава держави також підтвердив загибель двох громадян України.

Станом на вечір неділі, 8 жовтня, українське посольство в Ізраїлі отримало понад сто звернень від громадян України, які потребують допомоги. Про заявив Президент Володимир Зеленський.

«Посольство України в Ізраїлі, усі наші дипломати, які опікуються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги. Вже є більш як сотня звернень до посольства від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю», - зазначив глава держави.

Також він підтвердив загибель двох громадян України.

«На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним і близьким», - сказав Зеленський.

Глава держави ще раз звернувся до всіх громадян України в Ізраїлі: «Будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки».

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