Уже более 100 обращений о помощи от украинцев в Израиле, — Зеленский

Глава государства также подтвердил гибель двух граждан Украины.

По состоянию на вечер воскресенья, 8 октября, украинское посольство в Израиле получило более ста обращений от граждан Украины, нуждающихся в помощи. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

«Посольство Украины в Израиле, все наши дипломаты, которые занимаются этим регионом, вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь всем нашим людям, нуждающимся в помощи. Уже есть более сотни обращений в посольство от наших граждан. Установлено местонахождение пяти наших людей на юге Израиля», - отметил глава государства.

Также он подтвердил гибель двух граждан Украины.

«К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины. Мои соболезнования родным и близким», - сказал Зеленский.

Глава государства еще раз обратился ко всем гражданам Украины в Израиле: «Пожалуйста, будьте внимательны и следуйте инструкциям местных сил безопасности».

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