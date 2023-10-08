США направили к берегам Израиля авианосную ударную группу: детали

Авианосец USS Gerald R. Ford имеет авиационную группу в 90 самолетов, вертолетов и БПЛА.

Соединенные Штаты Америки направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, опубликованном репортером CNN Наташей Бертранд.

Министр направил авианосную ударную группу ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN-78)в Восточное Средиземноморье. Корабли такого класса имеют авиационную группу в 90 самолетов, вертолетов и БПЛА.

Штаты также предприняли шаги для усиления эскадрилий истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 ВВС США в регионе.

Кроме того, США также окажут Израилю военно-техническую помощь, включающую, в частности, боеприпасы.

По словам главы Пентагона, первая часть помощи поступит в Израиль уже в ближайшие дни.

Остин добавил, что США поддерживают войска в готовности по всему миру к дальнейшему усилению сил сдерживания в случае необходимости.

Ранее стало известно, что Байден рассматривает предоставление дополнительной помощи Израилю после нападения ХАМАС.

Также Байден в разговоре с Нетаньяху заявил, что дополнительная помощь для ЦАХАЛа сейчас направляется в Израиль. А в ближайшие дни будет еще помощь для страны.

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