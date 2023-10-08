Дополнительная помощь для ЦАХАла сейчас направляется в Израиль, — Байден

Дополнительная помощь для Армии обороны Израиля сейчас направляется в Израиль, а в ближайшие дни будет оказана еще помощь.

Президент США Джо Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден в разговоре с Нетаньяху заявил, что дополнительная помощь для ЦАХАЛа сейчас направляется в Израиль. А в ближайшие дни будет еще помощь для страны.

Лидеры также обсудили нынешние усилия, направленные на то, чтобы никакие враги Израиля не верили, что они могут или должны искать преимущества в текущей ситуации.

Оба лидера обязались поддерживать регулярные контакты в ближайшие дни.

«Байден выразил глубокое соболезнование всем пропавшим без вести, раненым и убитым и пообещал полную поддержку правительству и народу Израиля перед лицом беспрецедентного и ужасающего нападения террористов ХАМАС. Речь шла о захвате заложников террористами ХАМАС, среди которых были целые семьи, старики и маленькие дети. Президент подчеркнул, что терроризма нет никакого оправдания, и все страны должны объединиться перед лицом столь жестоких зверств», — добавили в Белом доме.

Ранее стало известно, что Байден рассматривает предоставление дополнительной помощи Израилю после нападения ХАМАС.

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