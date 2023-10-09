Какие документы нужно подавать неработающим пенсионерам, чтобы получить субсидию

Для назначения жилищной субсидии некоторым неработающим пенсионерам следует подавать расширенный пакет документов.

Нетрудоустроенным пожилым украинцам, зарегистрированным и проживающим в жилом помещении в одиночестве, для назначения соцпомощи на «коммуналку» можно посылать только заявление и декларацию о доходах, однако другим категориям пенсионеров такого пакета документации недостаточно.

О том, что для назначения жилищной субсидии некоторым неработающим пенсионерам следует подавать расширенный пакет документов, сообщает пресс-служба КМУ.

В частности, в ситуации, когда вместе с неработающими пенсионерами в их жилье прописаны другие лица, фактически не проживающие по этому месту регистрации, кроме заявления и декларации, дополнительно необходимо подать документацию, подтверждающую подобное «непроживание»:

справки об обучении/трудоустройстве «отсутствующего лица» в другом населенном пункте;

справки из ЖЭКа/ОСМД/ЖСК о непроживании лица по адресу домовладения;

справки, касающиеся оплаты потребленной «коммуналки» по другому адресу/акт изучения материально-бытовых условий домовладения/фактического места жительства, составленные органами местного самоуправления.

Ранее сообщалось, как получить жилищную субсидию в Украине: инструкция для граждан.

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