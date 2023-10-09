Украинцам стоит готовиться к заморозкам: прогноз синоптиков: прогноз синоптиков

В Украине ухудшатся погодные условия, в частности придут дожди, а местами ожидаются заморозки.

Синоптики в Украине на понедельник, 9 октября, обещают преимущественно сухую погоду, хотя в некоторых областях ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозам синоптиков, небольшие осадки накроют запад Украины, в частности Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую область.

Ветер преимущественно северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, но возможны порывы до 15-20 м/с.

Прогнозируемые температурные показатели:

- На севере: днем +7 до +10 градусов, ночью +3 до +5 градусов.

- На западе: днем +7 до +10 градусов, ночью +3 до +5 градусов.

- На востоке: днем +6 до +12 градусов, ночью +3 до +6 градусов.

- В центре: днем +7 до +13 градусов, ночью +3 до +8 градусов.

- На юге: днем +12 до +15 градусов, ночью +5 до +7 градусов.

Синоптики также предупреждают о возможных ночных заморозках в некоторых областях, где температура может спускаться до нуля.

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, но без осадков. Однако шквалы ветра могут достигать 17-22 м/с. Показатели термометров в столице составят днем +8 до +10 градусов, а ночью +4 до +6 градусов.

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