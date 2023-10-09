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Поражение «Зеленых»: в Люксембурге впервые за 10 лет может смениться премьер-министр

15:33, 9 октября 2023
Правительственная коалиция Люксембурга под руководством Беттеля разваливается из-за поражения «Зеленых» на напряженных выборах.
Поражение «Зеленых»: в Люксембурге впервые за 10 лет может смениться премьер-министр
Источник фото: Getty Images
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Во время напряженных парламентских выборов трехпартийная коалиция во главе с либеральным премьер-министром Ксавье Беттелем распадается из-за плохих результатов партии «Зеленых». Почти полные результаты были известны вечером в воскресенье, – сообщает АР.

Согласно прогнозам, либеральная партия DP, которой руководит Беттель, увеличила свое представительство с 12 до 14 мест в 60-местной палате. Социалистическая партия LSAP сохранила свои 10 мест. Зеленые, напротив, несут потери, сократившись с 9 до 5 мест, что подозревает, что коалиция не будет иметь достаточно мест для продолжения работы в правительстве в течение следующих 5 лет.

Христианско-демократическая партия CSV остается крупнейшей партией с 21 местом и может стать ключевым игроком в формировании следующего правительства.

Десять лет назад Ксавье Беттель занял пост премьер-министра, сменив Жан-Клода Юнкера, христианского демократа, который в то время был самым долго избранным лидером Европы. Партия христианских демократов CSV долгое время была на ладони в течение последних 10 лет, несмотря на то, что она была крупнейшей партией. На прошлых выборах коалиция, которой руководит Беттель, контролировала 31 из 60 мест в парламенте Люксембурга.

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