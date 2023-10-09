Эвакуация украинцев из Израиля: спасен ребенок и возможны погибшие

По информации МИД, спасен мальчик, разысканы 5 граждан, по еще двум – проверяется информация о возможной гибели.

Украинские дипломаты успешно провели спасательную операцию и вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который был ранен во время нападения боевиков. Сейчас он находится в безопасном месте под опекой посольства, где ему оказывают медицинскую и психологическую помощь. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В рамках этой операции также удалось разыскать пятерых граждан, которые считались пропавшими на юге Израиля.

Впоследствии поступила информация о возможной гибели двух других украинцев вблизи Сектора Газа, но эту информацию сейчас проверяют.

«В то же время появилась информация о возможной гибели двух других украинцев вблизи Сектора Газа. Проверяем», – сказал Николенко.

За прошедшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан и фиксирует массовую отмену авиарейсов. Делается все возможное для поиска решения, которое поможет украинским гражданам выехать из страны.

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