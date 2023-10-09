Израиль запросил у США ракеты для «Железного купола» и сотрудничество в разведке

Израиль просит у США боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.

Источник фото: texty.org.ua

Израильские власти обратились к Соединенным Штатам с просьбой о помощи в пополнении запасов важного военного оборудования и боеприпасов, – сообщает The Washington Post.

Запрос на помощь включает в себя следующие составляющие:

Ракеты-перехватчики для системы противоракетной обороны «Железный купол».

Бомбы малого диаметра.

Боеприпасы для пулеметов.

Кроме того, речь идет о сотрудничестве в области обмена разведданными, в связи с потенциальной активностью на юге Ливана.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки направляют свои авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. Речь идет о 25 истребителях F-35 и F-15 на случай расширения боевых действий за пределы Израиля.

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