Израиль запросил у США ракеты для «Железного купола» и сотрудничество в разведке

Израильские власти обратились к Соединенным Штатам с просьбой о помощи в пополнении запасов важного военного оборудования и боеприпасов, – сообщает The Washington Post.
Запрос на помощь включает в себя следующие составляющие:
- Ракеты-перехватчики для системы противоракетной обороны «Железный купол».
- Бомбы малого диаметра.
- Боеприпасы для пулеметов.
Кроме того, речь идет о сотрудничестве в области обмена разведданными, в связи с потенциальной активностью на юге Ливана.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки направляют свои авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. Речь идет о 25 истребителях F-35 и F-15 на случай расширения боевых действий за пределы Израиля.
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