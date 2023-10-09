Ізраїль запросив у США ракети для «Залізного купола» і співпрацю в розвідці

Ізраїль просить у США боєприпаси та додаткові перехоплювачі для ППО.

Джерело фото: texty.org.ua

Ізраїльська влада звернулася до Сполучених Штатів з проханням про допомогу у поповненні запасів важливого військового обладнання та боєприпасів, – повідомляє The Washington Post.

Запит на допомогу включає в себе такі складові:

Ракети-перехоплювачі для системи протиракетної оборони «Залізний купол».

Бомби малого діаметра.

Боєприпаси для кулеметів.

Крім того, йдеться про співпрацю в галузі обміну розвідданими, у зв'язку з потенційною активністю на півдні Лівану.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки направляють свої авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Йдеться про 25 винищувачів F-35 і F-15 на випадок розширення бойових дій за межі Ізраїлю.

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