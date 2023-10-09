Евакуація українців з Ізраїлю: врятована дитина та можливі загиблі

За інформацією МЗС, врятований хлопчик, розшукані 5 громадян, щодо ще двох – перевіряється інформація про можливу загибель.

Українські дипломати успішно провели рятувальну операцію та вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який був поранений під час нападу бойовиків. Зараз він перебуває в безпечному місці під опікою посольства, де йому надають медичну та психологічну допомогу. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

У рамках цієї операції також вдалося розшукати п'ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Згодом надійшла інформація щодо можливої загибелі двох інших українців поблизу Сектора Газа, але цю інформацію наразі перевіряють.

«Водночас з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Перевіряємо», – сказав Ніколенко.

Протягом минулої доби оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян та фіксує масове скасування авіарейсів. Робиться все можливе для пошуку рішення, яке допоможе українським громадянам виїхати з країни.

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