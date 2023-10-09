Израильский шекель упал до почти 8-летнего минимума по отношению к доллару

В последний раз шекель упал более чем на 3% против доллара до 3,9581.

В понедельник, 9 октября, израильский шекель упал до почти восьмилетнего минимума по отношению к доллару США из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что валютная пара не особенно активна в азиатские часы. В последний раз шекель упал более чем на 3% против доллара до 3,9581.

Как сообщает Bloomberg, банк Израиля планирует впервые продать иностранную валюту и предоставить долларовую ликвидность местным кредиторам в рамках беспрецедентной программы поддержки рынков на $45 млрд.

Центральный банк продаст до $30 млрд и добавит до $15 млрд через механизмы свопов для сглаживания волатильности обменного курса шекеля и обеспечения необходимой ликвидности.

Это первая интервенция центрального банка примерно за два года и первая продажа долларов.

Цена на нефть West Texas Intermediate поднялась выше $86 за баррель, а на нефть марки Brent — до $89 после того, как США заявили, что отправляют в регион военные корабли.

Основные фондовые индексы в регионе упали, чему способствовало падение израильского фондового индекса TA-35, который сообщил о самом большом падении за более чем три года — на 6,5%.

Ранее мы сообщали, что в Израиле ввели чрезвычайное положение. Также армия обороны Израиля объявила о "состоянии готовности к войне" после массированного обстрела.

Затем стало известно, что Израиль потерял контроль над одной из своих баз, боевики расстреливают гражданские автомобили, а в страны объявлен сбор резервистов.

Сейчас в радиусе 80 километров от Сектора Газа объявлена чрезвычайная ситуация. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило войну его стране.

Добавим, у Зеленского отреагировали на ситуацию в Израиле.

Еще мы писали, какая сейчас ситуация в Израиле: безлюдные улицы в Тель-Авиве и проблемы с интернетом.

Также Израиль впервые за 50 лет перешел в состояние войны.

А еще по данным правительства страны, ХАМАС похитил более 100 израильтян и отказывается увольнять раненых.

Добавим, что Папа Римский отреагировал на нападение ХАМАСа на Израиль.

Кроме того, Израиль запросил в США ракеты для "Железного купола" и сотрудничество в разведке.

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