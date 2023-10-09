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Ізраїльський шекель впав до майже 8-річного мінімуму щодо долара

11:54, 9 жовтня 2023
Востаннє шекель впав більш ніж на 3% проти долара до 3,9581.
Ізраїльський шекель впав до майже 8-річного мінімуму щодо долара
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У понеділок, 9 жовтня, ізраїльський шекель впав до майже восьмирічного мінімуму щодо долара США через ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що валютна пара не особливо активна в азіатські години. Востаннє шекель впав більш ніж на 3% проти долара до 3,9581.

Як повідомляє Bloomberg, банк Ізраїлю планує вперше продати іноземну валюту та надати доларову ліквідність місцевим кредиторам у рамках безпрецедентної програми підтримки ринків на $45 млрд.

Центральний банк продасть до $30 млрд і додасть до $15 млрд через механізми свопів задля згладжування волатильності обмінного курсу шекеля та забезпечення необхідної ліквідності.

Це перша інтервенція центрального банку приблизно за два роки та перший продаж доларів.

Ціна на нафту West Texas Intermediate піднялася вище за $86 за барель, а на нафту марки Brent — до $89 після того, як США заявили, що відправляють до регіону військові кораблі.

Основні фондові індекси в регіоні впали, чому сприяло падіння ізраїльського фондового індексу TA-35, який повідомив про найбільше падіння за понад три роки — на 6,5%.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан. Також армія оборони Ізраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.  

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні. 

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

Також Ізраїль вперше за 50 років перейшов у стан війни.

А ще за даними уряду країни, ХАМАС викрав понад 100 ізраїльтян і відмовляється звільняти поранених.

Додамо, що Папа Римський відреагував на напад ХАМАС на Ізраїль.

Крім того, Ізраїль запросив у США ракети для «Залізного купола» і співпрацю в розвідці.

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