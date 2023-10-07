Через рф світ занурюється в хаос: у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі

Михайло Подоляк заявив, що через дії рф в Україні терористичні спільноти починають поводитися все зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що бойові дії в Ізраїлі та масовані ракетні удари є наслідками того, що рф руйнує глобальну безпеку и через це світ занурюється в хаос. Про це подоляк написав на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Наслідки. Усе, що росія робить в Україні, - це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися все зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам», - зазначив він.

За словами Подоляка, поразка росії зможе повернути світ до стабільності. Він назвав Москву «ключовим спонсором глобального тероризму та автором краху міжнародного права».

Нагадаємо, що армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

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