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Без допомоги США під загрозою в Україні можуть опинитися виплати державним службовцям, вчителям та житлові субсидії, - WSJ

США та інші країни-донори фактично виплачують зарплату 150 000 державним службовцям в Україні та понад півмільйону вчителів, не кажучи вже про державні витрати, починаючи від охорони здоров’я та закінчуючи житловими субсидіями, - The Wall Street Journal.

Посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: у Верховній Раді вже три альтернативні проекти

З’явився текст третього законопроекту про посилення самостійності та автономності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який внесла голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Виконання певного закону може уповільнюватися недоліками цього закону в частині закріплення порядку та умов притягнення до відповідальності, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно того, що перешкодою для належного виконання законодавства може бути недосконалість нормативного регулювання, яке встановлює підстави та порядок притягнення до відповідальності (lex imperfecta).

Комітет просить не закладати у бюджет «заморожений» розмір прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності просить бюджетний комітет переглянути закладений у проект Бюджету на 2024 прожитковий мінімум в 1600 грн для окладів прокурорів.

Верховна Рада збільшила видатки Бюджету 2023 рік на більш, ніж на 300 млрд грн

Обговорення змін до поточного Бюджету тривало більше 11 годин: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн.

  1. У світі

Через рф світ занурюється в хаос: у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі

13:41, 7 жовтня 2023
Михайло Подоляк заявив, що через дії рф в Україні терористичні спільноти починають поводитися все зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам.
Через рф світ занурюється в хаос: у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі
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Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що бойові дії в Ізраїлі та масовані ракетні удари є наслідками того, що рф руйнує глобальну безпеку и через це світ занурюється в хаос. Про це подоляк написав на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Наслідки. Усе, що росія робить в Україні, - це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися все зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам», - зазначив він.

За словами Подоляка, поразка росії зможе повернути світ до стабільності. Він назвав Москву «ключовим спонсором глобального тероризму та автором краху міжнародного права».

Нагадаємо, що армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.  

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів. 

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні. 

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