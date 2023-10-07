Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, оголошено збір резервістів: подробиці і видео

Бойовики ХАМАС розстріляли цивільний автомобіль, також повідомляється про перших полонених військовослужбовців.

Фото: Reuters

Як відомо, по Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару з боку Сектора Газа, бойовики ХАМАС заявили про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю.

Станом на зараз відомо, що ізраїльська армія втратила контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Газою КПП «Ерез». Армія Ізраїлю оголосила збір резервістів.

Бойовики взяли в полон військовослужбовців, а також розстрілюють цивільні автівки.

У мережі розповсюджують відео знищення палестинськими бойовиками ізраїльського танка.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що бойовики намагаються прорватися на територію Ізраїлю за допомогою парашутів, човнів та наземної техніки.

Тим часом ізраїльська армія повідомила, що вони завдають ударів по цілям у Секторі Газа, військові перекривають дороги.

Нагадаємо, що армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

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