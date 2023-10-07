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Денис Шмигаль: Із загального фонду держбюджету понад 40% ми витрачаємо на зарплату військових та бюджетників, понад 18% — на пенсії і допомоги

09:40, 7 жовтня 2023
Прем'єр -міністр заявив, що за вісім місяців цього року рівень інфляції знизився з 26,6% до 8,6%.
Денис Шмигаль: Із загального фонду держбюджету понад 40% ми витрачаємо на зарплату військових та бюджетників, понад 18% — на пенсії і допомоги
Фото: ВР
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, що держава зберігає макрофінансову стабільність протягом усього часу повномасштабного вторгнення рф.

«Уряд забезпечує стабільне фінансування усіх бюджетних видатків. Із загального фонду держбюджету понад 40% ми витрачаємо на оплату праці військових та бюджетників. Майже 25% — на оплату товарів і послуг, в тому числі на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, екіпірування для наших захисників. Понад 18% йде на соціальне забезпечення — пенсії та допомоги», — сказав він. 

Прем'єр додав, що за вісім місяців цього року рівень інфляції знизився з 26,6% до 8,6%, це своєю чергою свідчить про те, що держава вийшла з періоду економічної турбулентності та може розраховувати на поступове економічне відновлення.  

За його словами, від початку вторгнення Україна залучила майже 65 млрд доларів партнерської допомоги у вигляді пільгових кредитів та грантів. Зокрема, від Європейського Союзу, Сполучених Штатів, МВФ, Канади та Японії тощо.

«Загалом цього року плануємо отримати 42 млрд доларів макрофінансової та партнерської допомоги у вигляді дешевих кредитів і грантів», — сказав Шмигаль. 

Він наголосив, що міжнародні резерви України зараз складають понад 40 млрд доларів, що є найбільшим показником за час незалежності.

«Вже 19 місяців повномасштабної війни держава зберігає макрофінансову стабільність. Це спільний результат роботи Президента, Парламенту, Уряду, Нацбанку, бізнесу. Це результат підтримки наших союзників та партнерів. Щира подяка усім, хто працює для України та для нашої перемоги», — зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Верховна Рада збільшила видатки Бюджету 2023 рік на більш, ніж на 300 млрд грн. 

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