Верховна Рада збільшила видатки Бюджету 2023 рік на більш, ніж на 300 млрд грн

Обговорення змін до поточного Бюджету тривало більше 11 годин: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн.

Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в цілому законопроект 10038 про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань.

Втім, фінальний текст після обговорення поправок, який було подано 1032, наразі невідомий. Зокрема, поки невідомо, наскільки збільшили фінансування Бюро економічної безпеки.

«Після 11,5 годин «інтелектуальних дискусій» (з нульовим результатом – тому що в законопроекті не відбулось ніяких суттєвих змін) ми ухвалили в другому читанні та в цілому проект змін до закону про державний бюджет 2023, який виділяє 303 млрд грн на потреби оборони. Грошова винагорода військовослужбовців буде виплачена в строк і в жовтні, і в листопаді-грудні», - зазначила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Після 11 годин 15 хвилин розгляду правок парламент проголосував в цілому збільшення видатків Держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. По головним збільшенням:

Міноборони на +211 млрд грн

МВС на +79 млрд грн

Мінсоцполітики на +16,5 млрд грн

МЗС на +1,3 млрд грн

Мінстратпром на +4,3 млрд грн

СБУ на +4,2 млрд грн

ГУР на +2,5 млрд грн

Міносвіти на +572 млн грн

ДСЗІ на +570 млн грн

Служба зовнішньої розвідки на +500 млн грн

УДО на +230,5 млн грн

Міненерго на +350 млн грн.

Такими змінами встановлено два рекорди за історію України:

видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн», - зазначив перший заступник голови Комітету з питань фінансової політики Ярослав Железняк.

Також він зазначив, що має місце збільшення фінансування БЕБ +219 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

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