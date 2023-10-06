Дощ та холод: якою погода буде на вихідних

Невеликі дощі очікуються по всій країні.

Найближчими вихідними, 7-8 жовтня, в Україну прийде справжня осінь – прогнозується дощ та похолодання.

У суботу в більшості регіонів країни небо буде хмарним. У Львівській, Рівненській, Волинській, Київській, Чернігівській та Житомирській областях пройдуть невеликі дощі. Погода при цьому буде теплою для жовтня. Повітря у західних, центральних, північних та східних регіонах прогріється до +16…+18 °С. На півдні та південному сході стовпчики термометрів піднімуться до +20…+22 °С.

У неділю в Україні похолодає, а небо затягне хмарами. Невеликі дощі очікуються по всій країні, тому обміркуйте недільні плани заздалегідь і не забувайте вдома парасольки.

Найтепліше буде на півдні та південному сході — +16…+18 °С. У центральних та східних областях очікується +12…+15 °С, у Київській, Житомирській та західних — +9…+12 °С. Найменш комфортною погода буде у Сумській та Чернігівській областях — термометри тут покажуть лише +7…+9 °С.

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