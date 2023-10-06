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Держава збирається відшкодовувати українцям вартість будівельних матеріалів і ремонту на пошкоджених об’єктах, – ухвалено закон

Поки в Держбюджеті передбачені кошти в межах граничної вартості ремонту до 200 тисяч грн на один об’єкт, але в Дії вже є можливість подавати заявки на компенсацію повністю зруйнованого житла, і перші 100 житлових сертифікатів чекають правового визначення джерел фінансування.

Станіслав Кравченко озвучив пропозиції до законопроектів про реформування Великої Палати Верховного Суду

Зокрема він запропонував, щоб голова Верховного Суду не входив до складу Великої Палати Верховного Суду за посадою.

Станіслав Кравченко про робочі групи у Верховному Суді: головне, щоб діяльність суддів у робочих групах не суперечила діяльності органів суддівського самоврядування

Пленум підтримав створення п’яти робочих груп у Верховному Суді.

Верховний Суд розглянув справу про правомірність затвердження Детального плану території для будівництва медичного центру у Бучі

Законність запланованого будівництва медичного центру у місті Буча, - позиція КАС ВС.

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, текстова та відеотрансляція

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  1. Суспільство

Дощ та холод: якою погода буде на вихідних

23:24, 6 жовтня 2023
Невеликі дощі очікуються по всій країні.
Дощ та холод: якою погода буде на вихідних
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Найближчими вихідними, 7-8 жовтня, в Україну прийде справжня осінь – прогнозується дощ та похолодання.

У суботу в більшості регіонів країни небо буде хмарним. У Львівській, Рівненській, Волинській, Київській, Чернігівській та Житомирській областях пройдуть невеликі дощі. Погода при цьому буде теплою для жовтня. Повітря у західних, центральних, північних та східних регіонах прогріється до +16…+18 °С. На півдні та південному сході стовпчики термометрів піднімуться до +20…+22 °С.

У неділю в Україні похолодає, а небо затягне хмарами. Невеликі дощі очікуються по всій країні, тому обміркуйте недільні плани заздалегідь і не забувайте вдома парасольки.

Найтепліше буде на півдні та південному сході — +16…+18 °С. У центральних та східних областях очікується +12…+15 °С, у Київській, Житомирській та західних — +9…+12 °С. Найменш комфортною погода буде у Сумській та Чернігівській областях — термометри тут покажуть лише +7…+9 °С.

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Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
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Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
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