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  1. В Україні

Який порядок держреєстрації актів цивільного стану за кордоном: роз’яснення

19:12, 6 жовтня 2023
Держреєстрацію актів цивільного стану українців, які проживають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські установи України.
Який порядок держреєстрації актів цивільного стану за кордоном: роз’яснення
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Акти цивільного стану громадян України, які перебувають або мають тимчасовий відсутній стан на території інших країн, оформлюються дипломатичними представництвами і консульськими установами України. Отримані відомості, включаючи дані про народження, фіксуються в актових записах, які складаються як на паперових носіях, так і в електронному форматі. Ці дані подаються до Державного реєстру актів цивільного стану Центральним відділом державної реєстрації актів цивільного стану, що належить до складу Управління державної реєстрації в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Цей процес повинен бути завершений протягом семи робочих днів з дня отримання першого примірника актового запису. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Перший примірник документа про державну реєстрацію акту цивільного стану, складений у дипломатичних представництвах та консульських установах України, включається до книги державної реєстрації актів цивільного стану і зберігається в архіві Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який входить до складу Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Другий примірник зберігається в архіві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Київської області, що також входить до складу Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Дипломатичні представництва та консульські установи складають актовий запис в двох примірниках та разом із документами, які є підставою для реєстрації, подають їх до Міністерства закордонних справ України щорічно до 5 січня.

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