Зміни до Держбюджету-2023: Комітет рекомендує до другого читання законопроєкт про збільшення видатків на оборону

На потреби оборони пропонується спрямувати ще 303 млрд гривень.

Комітет ВРУ з питань бюджету рекомендував до другого читання законопроєкт №10038 про зміни до Державного бюджету на 2023 рік. Про це повідомила голова Комітету, народна депутатка Роксолана Підласа.

Законопроєктом пропонується збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони.

Зокрема:

на 195,7 млрд грн зростуть видатки на ЗСУ,

39,7 млрд грн – Національної гвардії,

20,4 млрд грн – Державної прикордонної служби,

19 млрд грн – Національної поліції,

13,2 млрд грн – закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

4,4 млрд грн – Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,

4,2 млрд грн – СБУ,

2,5 млрд грн – ГУР МО,

2,1 млрд грн – Державної спеціальної служби транспорту Міноборони.

Також на 570,2 млн грн буде збільшено видатки на Держспецзв'язку, 500,7 млн грн – СЗР, 230,5 млн грн – УДО та на 151 млн – на винагороди курсантам системи МВС.

Окрім цього, пропонується збільшити видатки:

на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (+16,5 млрд грн),

на «швидке відновлення» (грант Європейського Союзу) (+5,97 млрд грн).

(грант Європейського Союзу) (+5,97 млрд грн). Також будуть збільшені видатки на:

МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова,

супровід України в справах проти росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права (+1,2 млрд грн),

видання шкільних підручників для 5 і 6 класу (+ 552,8 млн грн).

Водночас планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн).

При опрацюванні законопроекту до другого читання Комітет опрацював понад тисячу пропозицій і поправок до нього, більшість з яких через невідповідність бюджетній методології, предмету регулювання законопроекту, відсутність фінансово-економічного обґрунтування та непідтвердження джерел покриття додаткових видатків пропонується відхилити.

Без зміни загальних показників обсягів доходів, видатків та фінансування Державного бюджету, схвалених у законопроекті на перше читання і визначених Урядом, зокрема, запропоновано:

Скоротити обсяг збільшення видатків (315,4 млн грн) для забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки на 95,2 млн грн (до 220 млн грн) і спрямувати вивільнені кошти на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини програмою, та окремі інші програми, які мають невідкладні потреби до кінця бюджетного періоду;

Передбачити видатки для формування статутного капіталу державного підприємства «Агенція закупівель у сфері оборони» у сумі 27 млн грн, скоригувавши на цю суму видатки Міноборони.

Крім того, Комітет пропонує зберегти на кінець 2023 року на рахунках місцевих бюджетів залишки коштів з субвенції, яка надана з кредиту Європейського інвестиційного банку. Це гроші направлені з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, для здійснення відповідних витрат у 2024 році з урахуванням їх цільового призначення.

Раніше ми писали, що Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про внесення змін до Державного бюджету на 2023 рік. Даним законопроектом, серед іншого, пропонується зменшити видатки на здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом на 1,59 млн грн.

Також Мінфін розповів деталі змін до Держбюджету на 2023 рік.

Рада підтримала у першому читанні зміни до Держбюджету-2023.

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