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Євросоюз незабаром розшириться від Лісабона до Луганська, — очільниця МЗС Німеччини

17:00, 2 жовтня 2023
Анналена Бербок підтвердила обіцянку ЄС прийняти Україну до складу блоку в майбутньому та закликала запобігти атакам рф на енергетичну інфраструктуру України.
Євросоюз незабаром розшириться від Лісабона до Луганська, — очільниця МЗС Німеччини
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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у майбутньому Європейський Союз розшириться до українського міста Луганськ, яке поки що знаходиться в окупації рф. Про це сказала перед зустріччю голів МЗС країн Євросоюзу у Києві, передає Handelsblatt.

«Майбутнє України - в Європейському Союзі, в цій спільноті свободи. І вона незабаром простягнеться від Лісабона до Луганська», - заявила Бербок.

Вона також закликала країни ЄС створити «зимову захисну парасольку» для України – розширити постачання систем протиповітряної оборони, генераторів тощо.

«Минулої зими ми бачили, як жорстоко російський президент веде цю війну, цілеспрямовано атакуючи електростанції. Ми маємо запобігти цьому, наскільки це можливо, усім, що у нас є», – зазначила глава МЗС.

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