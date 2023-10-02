На Дніпропетровщині горів притулок для тварин «Пегас»

Пожежа знищила 16 тонн запасів корму для тварин та три вольєри.

Джерело фото: уanimals.official

2 жовтня о 4 ранку в прихистку «Пегас» на території Дніпровщини виникла пожежа у приміщенні, де зберігалася їжа для тварин, повідомили в соцмережах уanimals.official.

Всі люди, які знаходилися в будівлі, встигли вийти на вулицю, а також відчинити вольєри для тварин. Через це ні люди, ні тварини не зазнали травм чи збитків від пожежі. Тим не менш, наслідками пожежі стали знищення приміщення, у якому зберігалася їжа для тварин, втрата 16 тонн корму, а також пошкодження частини воль'єрів і кімнати для цуценят. Дві родини втратили свої житла і майно.

Зараз в притулку очікують на результати розслідування пожежників для встановлення причини пожежі та можливого підпалу. Після отримання цих висновків буде проведено ретельну оцінку завданих збитків. Вся ця інформація була надана керівницею прихистку Оленою Русіною.

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