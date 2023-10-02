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Укладення мирової угоди в процесі примусового виконання: правова позиція ВС

21:40, 2 жовтня 2023
Суб'єктами, які уповноважені звертатися до суду з клопотанням про затвердження мирової угоди, є державний або приватний виконавець, на виконанні в яких знаходиться відповідне виконавче провадження.
Укладення мирової угоди в процесі примусового виконання: правова позиція ВС
Зображення: freepik.com
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У Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції розповіли про правову позиція ВС щодо укладення мирової угоди в процесі примусового виконання.

Згідно з вимогами статті 19 Закону України «Про виконавче провадження» сторони у процесі виконання рішення відповідно до процесуального законодавства мають право укласти мирову угоду, що затверджується (визнається) судом, який видав виконавчий документ.

Цією ж статтею передбачено, що у виконавчому провадженні за виконавчим документом на підставі судового рішення у справі за позовом, поданим учасником господарського товариства в інтересах останнього, укладення мирової угоди, відмова від стягнення і повернення виконавчого документа можливі лише за письмовою згодою всіх осіб, які у відповідній справі діяли в інтересах господарського товариства.

Затвердження судом мирової угоди, укладеної сторонами у процесі виконання рішення є підставою для закінчення виконавчого провадження.

На відміну від раніше чинної частини першої статті 372 ЦПК України 2004 року, яка дозволяла укладення мирової угоди як до відкриття виконавчого провадження, так і під час виконавчого провадження, частина перша статті 434 ЦПК України встановлює, що зазначене право може бути реалізовано лише в процесі примусового виконання судового рішення, тобто за наявності відкритого виконавчого провадження.

Суб'єктами, які уповноважені звертатися до суду з клопотанням про затвердження мирової угоди, є державний або приватний виконавець, на виконанні в яких знаходиться відповідне виконавче провадження. У разі звернення сторін безпосередньо до суду з письмовою заявою про укладення мирової угоди під час виконання судового рішення, суд має виходити з того, що заява підписана особами, які не мають права її підписувати.

Позиція Верховного Суду з цього питання викладена у постанові від 20.09.2023, з якою можна ознайомитися за посиланням.

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