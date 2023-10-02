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Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення є обов’язковою умовою.

Слідство триває – в СБУ розповіли, що відбувається зі справою про прослушку в телевізорі судді

Для «об’єктивного розслідування» співробітники СБУ вилучили телевізор разом із записуючим пристроєм, але що далі – невідомо.

Верховний Суд визначив, коли неякісна фіксація ходу судового засідання не перешкоджає сприйняттю показань свідка

Верховний Суд розглянув справу, де постало питання впливу недоліку технічної фіксації ходу судового засідання на сприйняття показань свідка.

Без допомоги США під загрозою в Україні можуть опинитися виплати державним службовцям, вчителям та житлові субсидії, - WSJ

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  1. У світі

Чому екрани iPhone легко б’ються: секрет від Apple

22:19, 2 жовтня 2023
Швидке биття iPhone назвали хитрістю від компанії Apple.
Чому екрани iPhone легко б’ються: секрет від Apple
Джерело фото: AppleStyle.su
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З початку 2020 року компанія Apple розпочала використовувати крихітні QR-коди на екранах своїх iPhone, які мають розмір навіть менший, ніж піщинка, і це призвело до послаблення міцності скла, за інформацією порталу The Information.

Інші користувачі, ймовірно, не зможуть помітити ці QR-коди, оскільки один з них дійсно має дуже мініатюрний розмір, і його можна розгледіти лише за допомогою спеціального обладнання. Інший QR-код, розміром приблизно з кінчик олівця, наноситься лазером на зворотному боці скла поблизу його чорної рамки або краю. Ці QR-коди додаються на різних етапах виробництва, щоб Apple могла відстежувати та зменшувати кількість дефектів. Вони відображають те, як компанія приділяє найбільшу увагу деталям у виробництві пристроїв, таких як iPhone, що допомогло їй знизити витрати в галузі з традиційно низькою маржинальністю.

Спочатку використання цих QR-кодів викликало проблеми з міцністю скла, оскільки тріщини або пошкодження зазвичай виникали на місці, де розміщувався QR-код. Проте згодом Apple змінила спосіб нанесення цих маркувань, і проблема була вирішена. Нажаль, не уточнюється, в якому саме поколінні iPhone були внесені ці зміни.

Незалежно від цього, використання QR-кодів дало свої результати: кількість бракованих панелей з 10 зменшилася з 3 до 1 завдяки впровадженню QR-кодів на дисплейних модулях. Таким чином, Apple економить сотні мільйонів доларів щорічно.

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