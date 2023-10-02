Чому екрани iPhone легко б’ються: секрет від Apple

Швидке биття iPhone назвали хитрістю від компанії Apple.

Джерело фото: AppleStyle.su

З початку 2020 року компанія Apple розпочала використовувати крихітні QR-коди на екранах своїх iPhone, які мають розмір навіть менший, ніж піщинка, і це призвело до послаблення міцності скла, за інформацією порталу The Information.

Інші користувачі, ймовірно, не зможуть помітити ці QR-коди, оскільки один з них дійсно має дуже мініатюрний розмір, і його можна розгледіти лише за допомогою спеціального обладнання. Інший QR-код, розміром приблизно з кінчик олівця, наноситься лазером на зворотному боці скла поблизу його чорної рамки або краю. Ці QR-коди додаються на різних етапах виробництва, щоб Apple могла відстежувати та зменшувати кількість дефектів. Вони відображають те, як компанія приділяє найбільшу увагу деталям у виробництві пристроїв, таких як iPhone, що допомогло їй знизити витрати в галузі з традиційно низькою маржинальністю.

Спочатку використання цих QR-кодів викликало проблеми з міцністю скла, оскільки тріщини або пошкодження зазвичай виникали на місці, де розміщувався QR-код. Проте згодом Apple змінила спосіб нанесення цих маркувань, і проблема була вирішена. Нажаль, не уточнюється, в якому саме поколінні iPhone були внесені ці зміни.

Незалежно від цього, використання QR-кодів дало свої результати: кількість бракованих панелей з 10 зменшилася з 3 до 1 завдяки впровадженню QR-кодів на дисплейних модулях. Таким чином, Apple економить сотні мільйонів доларів щорічно.

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