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  1. В Україні

Україна експортує електроенергію до Словаччини та Молдови: в Укренерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

16:30, 2 жовтня 2023
Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти.
Україна експортує електроенергію до Словаччини та Молдови: в Укренерго розповіли про ситуацію в енергосистемі
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У неділю, 1 жовтня, максимум споживання електроенергії був на 1,8% менше, ніж в попередню неділю. У понеділок, 2 жовтня, Україна експортує електроенергію до Словаччини та Молдови, повідомляє НЕК "Укренерго".

"У неділю, 1 жовтня, вечірній максимум споживання, попри зниження середньодобової температури на 3 °C, був на 1,8% менше, ніж в попередню неділю, 24 вересня", — йдеться у повідомленні.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти. Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Крім того, на електростанціях триває планова ремонтна кампанія.

"Сьогодні в енергосистемі наявний експорт. Він здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 555 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт", — повідомили в Укренерго.

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