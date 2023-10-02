«Нова пошта» відкрила перше відділення у Гамбурзі

«Нова пошта» відкриває перше відділення в Гамбурзі та третє в Німеччині.

Українська логістична компанія «Нова пошта» оголосила про відкриття свого першого відділення в місті Гамбург, Німеччина, яке стало третім відділенням Nova Post у Німеччині. Про це повідомлено у прес-релізі компанії.

Нове відділення розташоване за адресою: м. Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097. В рамках цього відділення клієнти можуть відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі вагою до 100 кг з понеділка по суботу. Термін доставки в Україну становить від 5 днів.

Компанія також планує розширити свою мережу в Німеччині, відкривши до кінця року 17 інших відділень у таких містах, як Мюнхен, Франкфурт-на-Майні, Кельн, Дюссельдорф, Дрезден і багатьох інших.

Найближчим часом «Нова пошта» планує також надати можливість клієнтам отримувати посилки з України в спеціальних поштоматах та пунктах видачі, які будуть розташовані у магазинах.

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