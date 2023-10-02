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  1. Суспільство

Неповний робочий тиждень на підприємстві: чи отримає працівник допомогу по тимчасовій непрацездатності

23:59, 2 жовтня 2023
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою обмежень обсягу трудових прав працівника.
Неповний робочий тиждень на підприємстві: чи отримає працівник допомогу по тимчасовій непрацездатності
Зображення: freepik.com
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У Пенсійному фонді України розповіли, чи призначається допомога по тимчасовій непрацездатності, якщо на підприємстві було запроваджено неповний робочий тиждень.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою обмежень обсягу трудових прав працівника (стаття 56 Кодексу законів про працю України). Тому, зазначили у ПФУ, допомога призначається.

«У випадках запровадження на підприємстві неповного робочого дня або неповного робочого тижня допомога по тимчасовій непрацездатності за період тимчасової непрацездатності працівника, календарні дні якої припали на зазначений період, надається йому на загальних підставах за календарні дні тимчасової непрацездатності», - сказано у повідомленні.

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