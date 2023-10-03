Зрадник, який шпигував для рф на Хмельниччині й отримував «зарплату» від фсб, отримав 15 років в'язниці

В Україні засудили агента російської фсб, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Хмельниччині.

Черговий російський агент, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Хмельниччині, отримав реальний термін ув’язнення. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що зловмисник діяв як переселенець з прифронтової території на сході України.

Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

«За даними військової контррозвідки СБУ, він намагався встановити в регіоні основні локації підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної поліції.

Крім того, російський агент відслідковував маршрути руху бойової техніки українських захисників. Також він хотів виявити транзитні ешелони з озброєнням та боєприпасами Збройних Сил України.

Встановлено, що ворожий поплічник отримував від своїх «кураторів» з фсб гроші за виконані завдання.

Військові контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час спецоперації на Хмельниччині у вересні цього року», — йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, російським агентом виявися мешканець Донеччини. На початку повномасштабного вторгнення рф його дистанційно завербував кадровий співробітник 5-ї служби фсб з позивним «Шеф».

У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи в російських телеграм-каналах.

«Встановлено, що після вербування він отримав псевдонім «Сірий», пройшов інструктаж і за вказівкою свого «куратора» виїхав до Хмельницького для збирання розвідданих на території регіону.

Отриману інформацію зрадник передавав до фсб у вигляді електронних координат і фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості», — додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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