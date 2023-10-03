Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Слідство триває – в СБУ розповіли, що відбувається зі справою про прослушку в телевізорі судді

Для «об’єктивного розслідування» співробітники СБУ вилучили телевізор разом із записуючим пристроєм, але що далі – невідомо.

Верховний Суд визначив, коли неякісна фіксація ходу судового засідання не перешкоджає сприйняттю показань свідка

Верховний Суд розглянув справу, де постало питання впливу недоліку технічної фіксації ходу судового засідання на сприйняття показань свідка.

Без допомоги США під загрозою в Україні можуть опинитися виплати державним службовцям, вчителям та житлові субсидії, - WSJ

США та інші країни-донори фактично виплачують зарплату 150 000 державним службовцям в Україні та понад півмільйону вчителів, не кажучи вже про державні витрати, починаючи від охорони здоров’я та закінчуючи житловими субсидіями, - The Wall Street Journal.

Верховна Рада заборонить політичну діяльність особам, пов’язаним з партіями, діяльність яких заборонена

ЦВК сформує перелік осіб, які станом на момент введення в Україні воєнного стану були народними депутатами, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

Право продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру передадуть від слідчих суддів до прокурорів

На думку авторів, передача повноважень від слідчих суддів до прокурорів розвантажить суди.

  1. В Україні

Зрадник, який шпигував для рф на Хмельниччині й отримував «зарплату» від фсб, отримав 15 років в'язниці

10:10, 3 жовтня 2023
В Україні засудили агента російської фсб, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Хмельниччині.
Зрадник, який шпигував для рф на Хмельниччині й отримував «зарплату» від фсб, отримав 15 років в'язниці
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Черговий російський агент, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Хмельниччині, отримав реальний термін ув’язнення.  Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що зловмисник діяв як переселенець з прифронтової території на сході України.

Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

«За даними військової контррозвідки СБУ, він намагався встановити в регіоні основні локації підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної поліції.

Крім того, російський агент відслідковував маршрути руху бойової техніки українських захисників. Також він хотів виявити транзитні ешелони з озброєнням та боєприпасами Збройних Сил України.

Встановлено, що ворожий поплічник отримував від своїх «кураторів» з фсб гроші за виконані завдання.

Військові контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час спецоперації на Хмельниччині у вересні цього року», — йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, російським агентом виявися мешканець Донеччини. На початку повномасштабного вторгнення рф його дистанційно завербував кадровий співробітник 5-ї служби фсб з позивним «Шеф».

У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи в російських телеграм-каналах.

«Встановлено, що після вербування він отримав псевдонім «Сірий», пройшов інструктаж і за вказівкою свого «куратора» виїхав до Хмельницького для збирання розвідданих на території регіону.

Отриману інформацію зрадник передавав до фсб у вигляді електронних координат і фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості», — додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва