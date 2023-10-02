Фінансував бойовиків «днр» з доходів, отриманих в Україні: повідомлено про підозру росіянину

Під час повномасштабного вторгнення, підозрюваний надавав фінансову підтримку з отриманих в Україні доходів окупаційним силам.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили про підозру росіянину за фінансування військової частини «днр» з доходів, отриманих з підприємницької діяльності в Україні, – повідомляє столична прокуратура.

Підозрюваний є громадянином російської федерації, який перебував та здійснював підприємницьку діяльність на території України до грудня 2021 року. Після переїзду до російської федерації він продовжив керувати своїм бізнесом в Україні через довірених осіб. Після початку повномасштабного вторгнення на Донбасі, він надавав фінансову підтримку окупаційним силам.

Зокрема, з коштів, які він отримав в результаті підприємницької діяльності в Україні, підозрюваний закуповував та передавав військову амуніцію та технічні засоби для однієї з військових частин «днр», розташованої в місті Горлівка на тимчасово окупованій території Донецької області. Також, особисто прибувши до Горлівки, він передавав військовослужбовцям вказаної військової частини закуплені безпілотники, бронежилети, каски, а також іншу амуніцію та обладнання.

Загалом, з кінця лютого 2022 року по липень 2022 року підозрюваний витратив понад 750 тисяч гривень на матеріальне забезпечення ворожої армії.

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