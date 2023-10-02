Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: у Верховній Раді вже три альтернативні проекти

З’явився текст третього законопроекту про посилення самостійності та автономності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який внесла голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Фінанси судової влади у 2024 році: на що судова влада буде витрачати гроші

Потреби судової влади профінансовані на 57%, але заробітну плату в апаратах судів обіцяють підвищити.

Двоє членів Громадської ради доброчесності достроково склали повноваження

Юрій Ніколов та Олег Іванов вирішили припинити участь у роботі ГРД .

Усувати перешкоди шляхом недійсності договору недопустимо

Під час круглого столу суддю Великої Палати ВС Дмитра Гудиму запитали стосовно того, як правильно розрізнити втрату права володіння територіальною громадою права на земельну ділянку, яка передана в оренду, якщо ділянка не тільки не забудована, а і не огороджена парканом.

ВККС планує оголосити у 2024 році новий добір на посади суддів місцевих судів

Добір заплановано на 1200 вакантних посад суддів, але є проблема – на проведення добору немає грошей.

  1. В Україні

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід екснардепу Сергію Скуратовському

15:41, 2 жовтня 2023
Колишньому нардепу обрано запобіжний захід у вигляді тримання із можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн.
Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід екснардепу Сергію Скуратовському
Фото: slovoidilo.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У понеділок, 2 жовтня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому головному комітету Верховної Ради Сергію Скуратовському. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС від 26.09.2023, яким до 24.11.2023 продовжено дію запобіжного заходу голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному у протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, 26 вересня, ВАКС на 2 місяці продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Скуратовському та визначив йому заставу у розмірі 8 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жовноватюк
    Вікторія Жовноватюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області