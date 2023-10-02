Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід екснардепу Сергію Скуратовському

Колишньому нардепу обрано запобіжний захід у вигляді тримання із можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн.

Фото: slovoidilo.ua

У понеділок, 2 жовтня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому головному комітету Верховної Ради Сергію Скуратовському. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС від 26.09.2023, яким до 24.11.2023 продовжено дію запобіжного заходу голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному у протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, 26 вересня, ВАКС на 2 місяці продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Скуратовському та визначив йому заставу у розмірі 8 млн грн.

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