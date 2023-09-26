ВАКС продовжив арешт екснардепа Сергія Скуратовського

ВАКС до 24 листопада продовжив дію запобіжного заходу колишньому голові комітету ВРУ.

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У вівторок, 26 вересня, слідчий суддя ВАКС ще на два місяці, а саме до 24 листопада, продовжив дію запобіжного заходу голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному у протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Також суд визначив указаному підозрюваному заставу у розмірі 8 млн грн. У разі внесення зазначеної застави на особу буде покладено такі процесуальні обов’язки:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

- здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;

- носити електронний засіб контролю», - сказано у повідомленні.

У САП не називають прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про колишнього нардепа Сергія Скуратовського.

Раніше ми писали, що ВАКС продовжив ще на 2 місяці тримання під вартою для екснардепа Сергія Скуратовського.

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