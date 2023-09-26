Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

Водночас ефективна реалізація ініціативи зі створення військової поліції, прокуратури та системи судів, за словами голови ВС Станіслава Кравченка, потребуватиме певного часу.

Заміна сторони виконавчого провадження у справах щодо відведення фізичним особам земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд: У разі набуття компетенції відповідного адміністративного органу його правонаступник зобов`язаний виконати усі обов`язки такого органу перед учасниками адміністративного провадження та особами, які сприяють розгляду справи, а усі рішення та дії адміністративного органу є обов`язковими для його правонаступника.

Судді столичної апеляції прислали клопотання з грошима в конверті

Суддя заявив про провокацію та втручання в здійснення правосуддя.

Київський окружний адміністративний суд отримає гроші для працівників апарату суду

Вища рада правосуддя погодила перерозподіл фінансування.

Донори та українські посадовці обговорили проект Плану реформ для України, - Сергій Марченко пояснив, що потреба у міжнародному фінансуванні у 2024 році становить близько $43 млрд

Раніше член Керівного комітету від США Майк Пайл передав на розгляд Платформи донорів проект Плану реформ, в якому йдеться про створення ВАСУ, перевірку суддів Верховного Суду, зміни у структурі НАБУ і САП

  1. В Україні

ДБР викрило подружжя, яке продавало військовим безплатно отримані за кордоном автомобілі

18:51, 26 вересня 2023
Після продажу автівок так звані благодійники підробляли фіктивні акти прийому-передачі про нібито безоплатну передачу автівок ЗСУ.
ДБР викрило подружжя, яке продавало військовим безплатно отримані за кордоном автомобілі
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Правоохоронці викрили сімейне подружжя, яке під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів ввозило до України автотранспорті засоби та продавало їх військовим. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Подружжя з Києва використовувало належний їм благодійний фонд та мало пільги під час митного оформлення транспортних засобів. Але замість того, щоб передавати безплатно отримані за кордоном автівки, фігуранти продавали їх військовослужбовцям.

Після продажу автівок так звані благодійники підробляли фіктивні акти прийому-передачі про нібито безоплатну передачу автівок ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Так, 25 вересня правоохоронці викрили ділків при спробі продажу трьох автівок, отриманих безоплатно в Литві. Подружжя намагалося продати ці автівки військовослужбовцям за 13 тисяч доларів. Чоловіка наразі затримано на підставі ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомлення махінаторам про підозру та вилучення решти автотранспортних засобів, завезених вказаними особами під виглядом гуманітарної допомоги.

Перевіряється можлива причетність до злочину посадових осіб митниці та військових формувань, які могли сприяти незаконній легалізації автівок на території України

Кримінальне провадження розпочате за статтею незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду