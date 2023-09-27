У Вінницькій області вводять обмеження на продаж алкоголю

Наказ вступає в силу з 27 вересня і діятиме до завершення військового стану.

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У Вінницькій області вводить обмеження на продаж алкоголю. З 27 вересня купити його можна буде лише з 6:00 до 22:00.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«Підписав наказ про заборону продажу алкоголю з 22:00 до 06:00 на території Вінницької області.

Наказ вступає в силу з 27 вересня 2023 року і діятиме до завершення військового стану», - повідомив він.

Відповідно до наказу, за словами Борзова, суб'єктам господарювання забороняється з 22:00 до 06:00 год продаж алкогольних напоїв та речовин, виготовлених на спиртовій основі.

Цілодобово зберігається заборона на продаж алкогольних напоїв громадянам під час несення служби в правоохоронних органах, ЗСУ, Нацгвардії, Теробороні, інших військових формуваннях та особам зі зброєю.

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