Як іноземцям перевірити продовження строку перебування в Україні: запустили сервіс

Державна міграційна служба України повідомила, що запровадила електронний сервіс для перевірки дійсності відміток у паспортних документах про продовження строку перебування/тимчасового проживання іноземців та ОБГ в Україні.
Для перевірки необхідно на сайті ДМС здійснити всього кілька кроків:
- ввести дані паспортного документа іноземця або особи без громадянства;
- ввести № запису, який зазначено на штампі, проставленому в паспортному документі Державною міграційною службою України.
У результаті ви отримаєте актуальний статус відмітки, а саме:
- Продовжено строк перебування до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк перебування продовжено до зазначеної дати.
- Продовжено строк тимчасового проживання до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк тимчасового проживання продовжено до зазначеної дати.
- Скорочено строк перебування до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк перебування скорочено до зазначеної дати.
- Скасовано продовження строку перебування - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк продовження перебування скасовано.
- Інформації не знайдено - інформація щодо дійсності відмітки ДМС (№ запису на штампі) не підтверджено.
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