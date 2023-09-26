Як іноземцям перевірити продовження строку перебування в Україні: запустили сервіс

За допомогою нового сервісу можна перевірити дійсність відмітки про продовження строку перебування або про продовження строку тимчасового проживання іноземців в Україні.

Державна міграційна служба України повідомила, що запровадила електронний сервіс для перевірки дійсності відміток у паспортних документах про продовження строку перебування/тимчасового проживання іноземців та ОБГ в Україні.

Для перевірки необхідно на сайті ДМС здійснити всього кілька кроків:

- ввести дані паспортного документа іноземця або особи без громадянства;

- ввести № запису, який зазначено на штампі, проставленому в паспортному документі Державною міграційною службою України.

У результаті ви отримаєте актуальний статус відмітки, а саме:

- Продовжено строк перебування до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк перебування продовжено до зазначеної дати.

- Продовжено строк тимчасового проживання до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк тимчасового проживання продовжено до зазначеної дати.

- Скорочено строк перебування до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк перебування скорочено до зазначеної дати.

- Скасовано продовження строку перебування - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк продовження перебування скасовано.

- Інформації не знайдено - інформація щодо дійсності відмітки ДМС (№ запису на штампі) не підтверджено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.