Євросоюз визнав мережу X Маска найбільшим джерелом поширення російської дезінформації

Згідно звіту ЄС, мережа X стала лідером фейків, за нею слідують Facebook, Meta та TikTok.

Джерело фото: ukrinform

Мережу X мільярдера Ілона Маска назвали найбільшим джерелом поширення дезінформації. Європейський Союз закликав посилити пильність у боротьбі з російськими фейками, – повідомляє Bloomberg.

Віце-президент Європейської комісії Віра Йоурова заявила, що платформи повинні діяти напередодні національних і європейських виборів наступного року.

«Ця зброя масової маніпуляції спрямована як на росіян, так і на європейців та решту світу. Тим більше, що ми маємо очікувати, що Кремль та інші будуть активні перед нашими європейськими виборами», – сказала вона.

Крім того, ЄС опублікував звіти про те, як кожна з великих технологічних компаній, включаючи Facebook, Meta Platforms Inc, Google Alphabet Inc. і TikTok ByteDance Ltd, справляється з боротьбою з дезінформацією.

Більшість основних платформ погодилися працювати з ЄС над добровільним кодексом поведінки, метою якого є встановлення галузевих стандартів для перевірки фактів та інших заходів. Блок також виконав пілотний проект, щоб оцінити масштаби проблеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.