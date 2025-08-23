Практика судів
Податківці роз’яснили, як виправити помилки у декларації з туристичного збору

07:00, 23 серпня 2025
Як платники туристичного збору можуть самостійно виправити помилки у деклараціях.
Головне управління ДПС у Донецькій області надало роз’яснення щодо порядку виправлення самостійно виявлених помилок у податковій декларації з туристичного збору.

Згідно з повідомленням, якщо платник податків виявив неточності у вже поданій декларації, їх необхідно виправляти шляхом подання:

  • «Уточнюючої» декларації, або
  • декларації з відміткою «Звітна» чи «Звітна нова» із додатком «Розрахунок податкового зобов’язання з туристичного збору», у якому зазначається квартал, що уточнюється.

Кожен минулий податковий період, де виявлені помилки, уточнюється окремо. При цьому обов’язково заповнюються відповідні рядки та розділи декларації з урахуванням приміток.

У разі коригування податкового зобов’язання з туристичного збору, уточнення (виправлення) сум туристичного збору при самостійному виявленні помилок за минулий податковий період заповнюються рядки 4 – 8 розділ І «Розрахунок податкового зобов’язання» Додатка.

По кожному рядку у колонці 13 зазначається сума нарахованого туристичного збору:

  • у рядку 4 зазначається та сума збору, що була зазначена у поданій до контролюючого органу Декларації, та яка визнається платником помилковою (рядок 3 Додатка до Декларації, що уточнюється);
  • у рядку 5 вказується уточнена «правильна» сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період, у якому виявлено помилку;
  • у рядку 6 зазначається сума збору (недоплата), що збільшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (позитивне значення, яке обчислюється за формулою: рядок 5 – рядок 4), яка переноситься до рядка 8.2 «податкове зобов’язання, що уточнюється до збільшення» Декларації;
  • у рядку 7 вказується сума збору, що зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (позитивне значення, яке обчислюється за формулою: рядок 4 – рядок 5), яка переноситься до рядка 8.3 «податкові зобов’язання, що уточнюються до зменшення» Декларації.

Важливо: в одній уточнюючій декларації не можуть бути одночасно заповнені рядки 6 і 7. Якщо зафіксовано заниження податкових зобов’язань (рядок 6), обов’язково зазначається сума штрафу в рядку 8, яка переноситься до рядка 8.4 декларації.

Розмір штрафу становить:

  • 5% — якщо недоплату виявлено у «Звітній» або «Звітній новій» декларації;
  • 3% — якщо недоплату виявлено в «Уточнюючій» декларації.

податкова ДПС податки

