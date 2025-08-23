Практика судов
Налоговики разъяснили, как исправить ошибки в декларации по туристическому сбору

07:00, 23 августа 2025
Как плательщики туристического сбора могут самостоятельно исправить ошибки в декларациях.
Налоговики разъяснили, как исправить ошибки в декларации по туристическому сбору
Главное управление ГНС в Донецкой области предоставило разъяснение относительно порядка исправления самостоятельно выявленных ошибок в налоговой декларации по туристическому сбору.

Согласно сообщению, если плательщик налогов выявил неточности в уже поданной декларации, их необходимо исправлять путем подачи:

  • «Уточняющей» декларации, или
  • декларации с отметкой «Отчетная» или «Отчетная новая» с приложением «Расчет налогового обязательства по туристическому сбору», в котором указывается квартал, который уточняется.

Каждый прошлый налоговый период, где выявлены ошибки, уточняется отдельно. При этом обязательно заполняются соответствующие строки и разделы декларации с учетом примечаний.

В случае корректировки налогового обязательства по туристическому сбору, уточнения (исправления) сумм туристического сбора при самостоятельном выявлении ошибок за прошлый налоговый период заполняются строки 4–8 раздела I «Расчет налогового обязательства» Приложения.

По каждой строке в колонке 13 указывается сумма начисленного туристического сбора:

  • в строке 4 указывается та сумма сбора, которая была указана в поданной в контролирующий орган Декларации и которая признается плательщиком ошибочной (строка 3 Приложения к Декларации, которая уточняется);
  • в строке 5 указывается уточненная «правильная» сумма налоговых обязательств за налоговый (отчетный) период, в котором выявлена ошибка;
  • в строке 6 указывается сумма сбора (недоплата), которая увеличивает налоговые обязательства в связи с исправлением ошибки (положительное значение, которое вычисляется по формуле: строка 5 – строка 4), и которая переносится в строку 8.2 «налоговое обязательство, уточняемое к увеличению» Декларации;
  • в строке 7 указывается сумма сбора, которая уменьшает налоговые обязательства в связи с исправлением ошибки (положительное значение, которое вычисляется по формуле: строка 4 – строка 5), и которая переносится в строку 8.3 «налоговые обязательства, уточняемые к уменьшению» Декларации.

Важно: в одной уточняющей декларации не могут быть одновременно заполнены строки 6 и 7. Если зафиксировано занижение налоговых обязательств (строка 6), обязательно указывается сумма штрафа в строке 8, которая переносится в строку 8.4 декларации.

Размер штрафа составляет:

  • 5% — если недоплата выявлена в «Отчетной» или «Отчетной новой» декларации;
  • 3% — если недоплата выявлена в «Уточняющей» декларации.

