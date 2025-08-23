На Миколаївщині шахрайка забрала долари та євро у жінки, а взамін віддала сувенірні гроші

Шахрайка видала себе за працівницю Пенсійного фонду і вкрала у жінки гроші.

На Миколаївщині обрали запобіжний захід жінці за шахрайство з «обміном купюр». Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, зловмисниця прийшла до оселі літньої мешканки Очакова, представившись працівницею Пенсійного фонду. Вона повідомила пенсіонерці неправдиву інформацію про нібито обмін старих купюр на нові.

Повіривши аферистці, жінка передала їй 1000 доларів США, 1000 євро та 18 тисяч гривень. Натомість вона залишила гроші собі, а пенсіонерці віддала сувенірні банкноти.

40-річний шахраїці обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Якщо вину жінки доведуть у суді, їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

