В Николаевской области мошенница забрала доллары и евро у женщины, а взамен отдала сувенирные деньги

Мошенница выдала себя за работницу Пенсионного фонда и украла у женщины деньги.

В Николаевской области избрали меру пресечения женщине за мошенничество с «обменом купюр». Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, злоумышленница пришла в дом пожилой жительницы Очакова, представившись работницей Пенсионного фонда. Она сообщила пенсионерке ложную информацию о якобы обмене старых купюр на новые.

Поверив аферистке, женщина передала ей 1000 долларов, 1000 евро и 18 тысяч гривен. Она оставила деньги себе, а пенсионерке отдала сувенирные банкноты.

40-летний мошеннице избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей

Если вину женщины докажут в суде, ей грозит до трех лет лишения свободы.

