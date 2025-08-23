Практика судов
В Николаевской области мошенница забрала доллары и евро у женщины, а взамен отдала сувенирные деньги

07:18, 23 августа 2025
Мошенница выдала себя за работницу Пенсионного фонда и украла у женщины деньги.
В Николаевской области избрали меру пресечения женщине за мошенничество с «обменом купюр». Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, злоумышленница пришла в дом пожилой жительницы Очакова, представившись работницей Пенсионного фонда. Она сообщила пенсионерке ложную информацию о якобы обмене старых купюр на новые.

Поверив аферистке, женщина передала ей 1000 долларов, 1000 евро и 18 тысяч гривен. Она оставила деньги себе, а пенсионерке отдала сувенирные банкноты.

40-летний мошеннице избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей

Если вину женщины докажут в суде, ей грозит до трех лет лишения свободы.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
