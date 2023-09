Евросоюз признал сеть X Маска крупнейшим источником распространения российской дезинформации

Согласно отчету ЕС, сеть X стала лидером фейков, за ней следуют Facebook, Meta и TikTok.

Источник фото: ukrinform

Сеть X миллиардера Илона Маска назвали крупнейшим источником распространения дезинформации. Европейский Союз призвал усилить бдительность в борьбе с российскими фейками, – сообщает Bloomberg.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что платформы должны действовать в преддверии национальных и европейских выборов в следующем году.

«Это оружие массовой манипуляции направлено как на россиян, так и на европейцев и остальной мир. Тем более, что мы должны ожидать, что Кремль и другие будут активны перед нашими европейскими выборами», – сказала она.

Кроме того, ЕС опубликовал отчеты о том, как каждая из крупных технологических компаний, включая Facebook, Meta Platforms Inc, Google Alphabet Inc. и TikTok ByteDance Ltd, справляется с борьбой с дезинформацией.

Большинство основных платформ согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения, целью которого является установление отраслевых стандартов для проверки фактов и других мер. Блок также выполнил пилотный проект, чтобы оценить масштабы проблемы.

