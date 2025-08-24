Военнослужащим компенсируют неиспользованные отпуска: кто имеет право и как получить выплату

В каких случаях военным и их близким выплачивают компенсацию за отпуск.

Военнослужащие при увольнении имеют право на компенсацию за неиспользованные отпуска. Это предусмотрено статьей 10-1 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Также дни неиспользованного отпуска компенсируются в случае гибели (смерти) военнослужащего.

Как сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи, компенсация касается:

ежегодных основных и дополнительных отпусков;

дополнительного отпуска военнослужащим, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства (подгруппа А I группа);

дополнительного отпуска участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также военнослужащим с инвалидностью вследствие войны.

Как начисляют:

Компенсацию выплачивают за все отпуска, которые не были использованы с начала службы. Сумма зависит от денежного обеспечения военнослужащего — должностного оклада, оклада по званию, надбавок и премий.

Как получить:

Подать рапорт в воинскую часть. Указать основание и дату увольнения, статью закона. Командир издает приказ об увольнении и выплате. Финансовая служба начисляет и перечисляет средства.

В случае гибели военнослужащего компенсацию получают:

лица, определенные в личном распоряжении;

при его отсутствии — жена/муж, дети и их законные представители, дети с инвалидностью, родители (кроме тех, кого лишили прав).

Если таких лиц нет — выплата переходит совершеннолетним детям, братьям/сестрам, а при отсутствии родственников включается в наследство.

Родным для получения компенсации необходимо подать в кадровую службу воинской части:

заявление, паспорт, карточку налогоплательщика, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные связи, и распоряжение военнослужащего (если было оформлено).

