Военнослужащим компенсируют неиспользованные отпуска: кто имеет право и как получить выплату

Военнослужащие при увольнении имеют право на компенсацию за неиспользованные отпуска. Это предусмотрено статьей 10-1 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Также дни неиспользованного отпуска компенсируются в случае гибели (смерти) военнослужащего.
Как сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи, компенсация касается:
Как начисляют:
Компенсацию выплачивают за все отпуска, которые не были использованы с начала службы. Сумма зависит от денежного обеспечения военнослужащего — должностного оклада, оклада по званию, надбавок и премий.
Как получить:
В случае гибели военнослужащего компенсацию получают:
Если таких лиц нет — выплата переходит совершеннолетним детям, братьям/сестрам, а при отсутствии родственников включается в наследство.
Родным для получения компенсации необходимо подать в кадровую службу воинской части:
заявление, паспорт, карточку налогоплательщика, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные связи, и распоряжение военнослужащего (если было оформлено).
