Військовим компенсують невикористані відпустки: хто має право та як отримати виплату

Військовослужбовці при звільненні мають право на компенсацію за невикористані відпустки. Це передбачено статтею 10-1 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Також дні невикористаної відпустки компенсуються у разі загибелі (смерті) військового.
Як повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, компенсація стосується:
Як нараховують:
Компенсацію виплачують за всі відпустки, які не були використані з початку служби. Сума залежить від грошового забезпечення військового — посадового окладу, окладу за званням, надбавок і премій.
Як отримати:
У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримують:
Рідним для отримання компенсації потрібно подати до кадрової служби військової частини: заяву, паспорт, картку платника податків, свідоцтво про смерть, документи про родинні стосунки та розпорядження військового (якщо було оформлене).
