Військовим компенсують невикористані відпустки: хто має право та як отримати виплату

У яких випадках військовим і їхнім близьким виплачують компенсацію за відпустку.

Військовослужбовці при звільненні мають право на компенсацію за невикористані відпустки. Це передбачено статтею 10-1 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Також дні невикористаної відпустки компенсуються у разі загибелі (смерті) військового.

Як повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, компенсація стосується:

щорічних основних і додаткових відпусток;

додаткової відпустки військовим, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства (підгрупа А І група);

додаткової відпустки учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, а також військовим з інвалідністю внаслідок війни.

Як нараховують:

Компенсацію виплачують за всі відпустки, які не були використані з початку служби. Сума залежить від грошового забезпечення військового — посадового окладу, окладу за званням, надбавок і премій.

Як отримати:

Подати рапорт до військової частини. Указати підставу та дату звільнення, статтю закону. Командир видає наказ про звільнення і виплату. Фінансова служба нараховує та перераховує кошти.

У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримують:

особи, визначені в особистому розпорядженні;

за його відсутності — дружина/чоловік, діти та їх законні представники, діти з інвалідністю, батьки (крім тих, кого позбавлено прав).

Якщо таких осіб немає — виплата переходить повнолітнім дітям, братам/сестрам, а за відсутності родичів включається у спадщину.

Рідним для отримання компенсації потрібно подати до кадрової служби військової частини: заяву, паспорт, картку платника податків, свідоцтво про смерть, документи про родинні стосунки та розпорядження військового (якщо було оформлене).

