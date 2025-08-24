Марко Рубио поздравил Украину с Днем Независимости

США преданы будущему Украины – Марко Рубио.

Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил украинцев с 34-й годовщиной Независимости от имени Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба Госдепа.

«Соединенные Штаты привержены будущему Украины как независимого государства», – сказал Рубио.

Рубио подчеркнул, что США поддерживают Украину как независимое государство и выступают за переговорное урегулирование, которое обеспечит ее суверенитет и долгосрочную безопасность. Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление экономического и безопасностного партнерства между странами для достижения мира и процветания.

«В этот День Независимости, когда вы чествуете историю своей нации, Соединенные Штаты с нетерпением ожидают продолжения развития нашего экономического и безопасностного партнерства ради мирного и процветающего будущего обеих наших стран», – добавил Рубио.

