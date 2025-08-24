Марко Рубіо привітав Україну з Днем Незалежності

США віддані майбутньому України – Марко Рубіо.

Фото: REUTERS

Державний секретар США Марко Рубіо привітав українців із 34-ю річницею Незалежності від імені Сполучених Штатів, повідомила пресслужба Держдепу.

«Сполучені Штати віддані майбутньому України як незалежної держави», – сказав Рубіо.

Рубіо наголосив, що США підтримують Україну як незалежну державу та виступають за переговорне врегулювання, яке забезпечить її суверенітет і довгострокову безпеку. Він також висловив сподівання на подальше зміцнення економічного й безпекового партнерства між країнами для досягнення миру та процвітання.

«У цей День Незалежності, коли ви вшановуєте історію своєї нації, Сполучені Штати з нетерпінням очікують продовження розбудови нашого економічного й безпекового партнерства заради мирного та процвітаючого майбутнього обох наших країн», – додав Рубіо.

