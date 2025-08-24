200 метров из пути в 10 км – канцлер Германии Мерц оценил прогресс в мирных переговорах по Украине

Канцлер Германии отметил, что прогресс в отношении мира в Украине есть, но он минимален.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические усилия по прекращению войны в Украине остаются сложными, а путь к миру еще долог. Об этом сообщило издание Die Presse.

«Мы сделали первые шаги», – сказал Мерц, однако встреча между Зеленским и Путиным остается отдаленной перспективой.

На конференции Христианско-демократического союза (ХДС) Мерц отметил, что Германия и ЕС еще никогда не прилагали «более значительных дипломатических усилий, чем за последние три недели» в отношении войны в Украине. Он подчеркнул, что переговоры не ограничиваются только поставками оружия, но требуют терпения из-за позиции Путина.

«Мы сделали первые шаги. Но позвольте мне сказать: мы находимся на десятикилометровом участке и, пожалуй, уже преодолели 200 метров. В любом случае, мы движемся в правильном направлении», — сказал Мерц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.