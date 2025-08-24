200 метрів зі шляху в 10 км – канцлер Німеччини Мерц оцінив прогрес у мирних переговорах щодо України

Канцлер Німеччини зазначив, що прогрес щодо миру в Україні є, але він мінімальний.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні залишаються складними, а шлях до миру ще довгий. Про це повідомило видання Die Presse.

«Ми зробили перші кроки», – сказав Мерц, однак зустріч між Зеленським і Путіним залишається далекою перспективою.

На конференції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Мерц зазначив, що Німеччина та ЄС ще ніколи не докладали «більш значних дипломатичних зусиль, ніж за останні три тижні» щодо війни в Україні. Він наголосив, що переговори не обмежуються лише постачанням зброї, але потребують терпіння через позицію Путіна.

«Ми зробили перші кроки. Але дозвольте мені сказати: ми перебуваємо на десятикілометровій ділянці і, мабуть, уже подолали 200 метрів. У будь-якому разі, ми рухаємося в правильному напрямку», – сказав Мерц.

