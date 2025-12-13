  1. В Україні

«Сільпо», «Фора» та «Укрпошта» – де можна купити продукти за «Зимову підтримку» та що заборонено

11:47, 13 грудня 2025
Українці можуть витратити 1000 грн «Зимової підтримки» лише на вітчизняні продукти.
«Сільпо», «Фора» та «Укрпошта» – де можна купити продукти за «Зимову підтримку» та що заборонено
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як вже писала «Судово-юридична газета», громадяни, які беруть участь у програмі «Зимова підтримка», можуть використати 1000 грн для придбання продуктів українського виробництва, окрім підакцизних товарів.

Товари українського виробництва можна придбати у таких торговельних мережах:

  • Fozzy Group («Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy);
  • «Близенько».

Додамо, заборонено купувати алкоголь та тютюнові вироби.

Також українські продукти доступні у всіх відділеннях «Укрпошти». Там можна купувати харчові товари, наприклад крупи чи консерви, а оплату можна здійснювати кілька разів за один візит.

У «Укрпошті» зазначають, що громадяни часто стикаються з відхиленням платежів через спроби купити товари, які не належать до дозволених категорій. Також накладений платіж не можна оформити на імпортні товари. У компанії жартують: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон — ні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші продукти Зимова єПідтримка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]