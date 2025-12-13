«Сільпо», «Фора» та «Укрпошта» – де можна купити продукти за «Зимову підтримку» та що заборонено

Українці можуть витратити 1000 грн «Зимової підтримки» лише на вітчизняні продукти.

Як вже писала «Судово-юридична газета», громадяни, які беруть участь у програмі «Зимова підтримка», можуть використати 1000 грн для придбання продуктів українського виробництва, окрім підакцизних товарів.

Товари українського виробництва можна придбати у таких торговельних мережах:

Fozzy Group («Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy);

«Близенько».

Додамо, заборонено купувати алкоголь та тютюнові вироби.

Також українські продукти доступні у всіх відділеннях «Укрпошти». Там можна купувати харчові товари, наприклад крупи чи консерви, а оплату можна здійснювати кілька разів за один візит.

У «Укрпошті» зазначають, що громадяни часто стикаються з відхиленням платежів через спроби купити товари, які не належать до дозволених категорій. Також накладений платіж не можна оформити на імпортні товари. У компанії жартують: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон — ні.

