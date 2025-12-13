«Сильпо», «Фора» и «Укрпочта» – где можно купить продукты за «Зимнюю поддержку» и что запрещено

Украинцы могут потратить 1000 грн «Зимней поддержки» только на отечественные продукты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», граждане, участвующие в программе «Зимняя поддержка», могут использовать 1000 грн для приобретения продуктов украинского производства, кроме подакцизных товаров.

Товары украинского производства можно приобрести в следующих торговых сетях:

Fozzy Group («Сильпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy);

«Близенько».

Добавим, что запрещено покупать алкоголь и табачные изделия.

Также украинские продукты доступны во всех отделениях «Укрпочты». Там можно покупать продукты питания, например крупы или консервы, а оплату можно осуществлять несколько раз за один визит.

В «Укрпочте» отмечают, что граждане часто сталкиваются с отклонением платежей из-за попыток купить товары, которые не относятся к разрешенным категориям. Также наложенный платеж нельзя оформить на импортные товары. В компании шутят: за украинское сало заплатить можно, а за испанский хамон — нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.