«Сильпо», «Фора» и «Укрпочта» – где можно купить продукты за «Зимнюю поддержку» и что запрещено
Как уже писала «Судебно-юридическая газета», граждане, участвующие в программе «Зимняя поддержка», могут использовать 1000 грн для приобретения продуктов украинского производства, кроме подакцизных товаров.
Товары украинского производства можно приобрести в следующих торговых сетях:
- Fozzy Group («Сильпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy);
- «Близенько».
Добавим, что запрещено покупать алкоголь и табачные изделия.
Также украинские продукты доступны во всех отделениях «Укрпочты». Там можно покупать продукты питания, например крупы или консервы, а оплату можно осуществлять несколько раз за один визит.
В «Укрпочте» отмечают, что граждане часто сталкиваются с отклонением платежей из-за попыток купить товары, которые не относятся к разрешенным категориям. Также наложенный платеж нельзя оформить на импортные товары. В компании шутят: за украинское сало заплатить можно, а за испанский хамон — нет.
