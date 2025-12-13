  1. В Украине

«Сильпо», «Фора» и «Укрпочта» – где можно купить продукты за «Зимнюю поддержку» и что запрещено

11:47, 13 декабря 2025
Украинцы могут потратить 1000 грн «Зимней поддержки» только на отечественные продукты.
«Сильпо», «Фора» и «Укрпочта» – где можно купить продукты за «Зимнюю поддержку» и что запрещено
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», граждане, участвующие в программе «Зимняя поддержка», могут использовать 1000 грн для приобретения продуктов украинского производства, кроме подакцизных товаров.

Товары украинского производства можно приобрести в следующих торговых сетях:

  • Fozzy Group («Сильпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy);
  • «Близенько».

Добавим, что запрещено покупать алкоголь и табачные изделия.

Также украинские продукты доступны во всех отделениях «Укрпочты». Там можно покупать продукты питания, например крупы или консервы, а оплату можно осуществлять несколько раз за один визит.

В «Укрпочте» отмечают, что граждане часто сталкиваются с отклонением платежей из-за попыток купить товары, которые не относятся к разрешенным категориям. Также наложенный платеж нельзя оформить на импортные товары. В компании шутят: за украинское сало заплатить можно, а за испанский хамон — нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги продукты Зимняя єПідтримка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]